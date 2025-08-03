İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ağustos 2025 Pazar / 9 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7015
  • EURO
    47,2204
  • ALTIN
    4395.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Edin Dzeko: Kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum
Spor

Edin Dzeko: Kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Fiorentina'nın kadrosuna dahil olan Edin Dzeko, form durumu hakkında İtalyan basınına konuştu.

HABER MERKEZİ3 Ağustos 2025 Pazar 16:10 - Güncelleme:
Edin Dzeko: Kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum
ABONE OL

Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'den ayrılarak Fiorentina'ya transfer olan 39 yaşındaki Edin Dzeko, İtalyan basını La Gazetta'ya açıklamalarda bulundu.

Fiziksel açından kendisini iyi hissettiğini belirten Boşnak golcü, "Kimlikte yazan yaş neyse o ama ben gerçekten çok iyi hissediyorum. Gençler benden iki kat hızlı koşmaya başladığında kendime sorular sormaya başlarım." açıklamasında bulundu.

2023 yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan Dzeko, sarı-lacivertli formayla 99 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda ise 46 gol attı ve 18 asist kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Jandarma dronla suçüstü yaptı! Kazarken yakalandılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.