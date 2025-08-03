Edin Dzeko: Kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum

Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'den ayrılarak Fiorentina'ya transfer olan 39 yaşındaki Edin Dzeko, İtalyan basını La Gazetta'ya açıklamalarda bulundu.

Fiziksel açından kendisini iyi hissettiğini belirten Boşnak golcü, "Kimlikte yazan yaş neyse o ama ben gerçekten çok iyi hissediyorum. Gençler benden iki kat hızlı koşmaya başladığında kendime sorular sormaya başlarım." açıklamasında bulundu.

2023 yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan Dzeko, sarı-lacivertli formayla 99 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda ise 46 gol attı ve 18 asist kaydetti.