Edin Dzeko, megafonla taraftara seslendi

Kariyerini İtalyan ekibi Fiorentina'da sürdüren tecrübeli futbolcu Edin Dzeko, ilginç bir olaya imza attı. Ligde oynanan ve 2-0 kaybettikleri Atalanta maçının ardından tecrübeli futbolcu, megafonu eline aldı ve taraftara seslendi.

Atalanta maçının bitiş düdüğüyle deplasman tribünündeki taraftarlar Fiorentina oyuncularına tepki göstermeye başladı. Takımın en tecrübeli ismi Edin Dzeko eline megafon alıp taraftarları sakinleştirmeye çalışırken birkaç kez susturuldu.

Edin Dzeko, taraftarlardan destek istediğini söylerken, "Size ihtiyacımız var. Ayakta kalmamız için birlik olmalıyız" ifadelerini kullandı. Dzeko'ya destek olmak için kaptan Ranieri ve Mandragora da tribüne gitti.