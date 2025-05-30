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Spor

Edin Dzeko resmen açıkladı! Fenerbahçe ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Edin Dzeko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli kulübe veda etti.

Haber Merkezi30 Mayıs 2025 Cuma 18:22 - Güncelleme:
Edin Dzeko resmen açıkladı! Fenerbahçe ile yollarını ayırdı
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Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Edin Dzeko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli kulübe veda etti.

Edin Dzeko'nun veda paylaşımı şöyle:

"Veda etme vakti geldi.

Yolları ayırmak hiçbir zaman kolay değildir; hele ki Fenerbahçe gibi bir kulüp sizi derinden etkilemişse...

Geçtiğimiz iki yıl boyunca bana aile sıcaklığını hissettiren herkese sonsuz teşekkürler: takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, kulüp personeline ve perde arkasında büyük bir özveriyle çalışan tüm emekçilere...

Ve en özel teşekkür, bizi her koşulda tutkuyla destekleyen sizlere: Fenerbahçe'nin gerçek kalbi sizlersiniz. Sizleri her zaman kalbimde taşıyacağım. Her gün, antrenmanlarda ve sahada elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım.

Belki hayalini kurduğumuz kupalara ulaşamadık ama Fenerbahçe gibi köklü ve onurlu bir kulübün formasını giymek benim için tarifsiz bir gururdu. Yaşa Fenerbahçe!"

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