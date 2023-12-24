Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko, Bosna Hersek basınından Face TV'ye açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR...

"TÜRKİYE GİBİSİNİ GÖRMEDİM"

"80.000 kişinin önünde oynadım ama Türkiye'deki gibi bir atmosferi hiç yaşamadım! Derbi özel bir maç; ortalık yanacak!"

"DERBİDE GÖRECEKSİNİZ!"

"Inter'den ayrıldıktan sonra milyonlar değerinde korkunç teklifler aldın. Neden seçimin Fenerbahçe oldu?"

Edin Dzeko: "Pazar günü derbide göreceksiniz."

"YETERİNCE PARA KAZANDIM"

"Peki ya para? Aldığın teklifler çok daha büyüktü."

Dzeko: "Öyle ama ben zaten yeterince para kazandım. Her şey para değil. Tek bir kariyerim var ve bunu en iyi şekilde değerlendirmek, daha yüksek bir seviyede oynamak istiyorum. Bu benim için bir numara!"

"FENERBAHÇE ÖNCEKİLER KADAR BÜYÜK"

"Fenerbahçe en az öncekiler kadar büyük bir kulüp! Hedefim Avrupa'da oynamak ve kendimi bir oyuncu gibi hissetmekti! Bu sahaya her çıktığımda aynı duyguyu yaşıyorum... İnanılmaz bir şey! Ve diyorum ki: 'İyi ki buraya gelmişim!' Yeterince kazandım."

"KENDİMİ KANITLAMAMA GEREK YOK"

"Taraftarlar seni harika karşıladı."

Dzeko: "Kendimi başkalarına kanıtlamama gerek yok! Eğer yapamadığımı görürsem, kendime bırakmam gerektiğini söylerim."

"ARTIK 3-4 GÜNDE BİR MAÇ ZOR"

"Hissettiğim en büyük fark maçlar arasındaki toparlanma süreci. Eskiden üç ya da dört günde bir maç oynayabiliyordum, şimdi daha fazla zamana ihtiyacım var. Bazen dinlenmek benim için iyi oluyor.

"FUTBOL KAFA İLE OYNANIR"

"Biz insanız, duygusalız. Bazen duygular kontrol edilemez! Aptalca şeyler de oldu ama kariyerim boyunca kendimi kontrol etmeye çalıştım. Futbol kafa ile oynanır, ayaklarla değil! Aldığınız tüm kararları kafanızla verirsiniz!"

"KARİYERİMİN SONU YAKLAŞIYOR"

"Hala oyundan keyif alıyorum ve bir sonraki adımda ne yapacağımı düşünmüyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Tabii ki sonun yakın olduğunun farkındayım. Kariyerimden sonra ne yapacağımı hala bilmiyorum."

"TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ DÜŞÜNMÜYORUM"

"Teknik direktör olmak mı? Hayır, hayır. İlgilenmediğimden değil ama bu yönde düşünmüyorum. Bir oyuncu olarak sürekli seyahat ediyorsunuz ama antrenör olarak bu daha da kötü. Hiçbir zaman evde olmuyorsunuz."