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Spor

Edin Dzeko'dan En-Nesyri açıklaması!

Fenerbahçe'de forma giyen tecrübeli forvet Edin Dzeko, Lugano'yu mağlup ettikleri maçtan sonra konuştu.

30 Temmuz 2024 Salı 23:35 - Güncelleme:
Edin Dzeko'dan En-Nesyri açıklaması!
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Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, Lugano maçının ardından açıklamalar yaptı.

Edin Dzeko yaptığı açıklamada, "İki galibiyet, 4 gol, böyle bakınca güzel ama ama açıkçası bizler için zordu. Daha kolay olmasını dilerdim. Avrupa'da kolay maç diye bir şey yok. Rakibi hafife almamalıyız demiştik. Erken bir gol yedik ama biz sabırlı olmaya devam ettik. 1-0 yenik duruma düştükten sonra bizler için güzel bir galibiyet oldu." dedi.

EN-NESYRI AÇIKLAMASI

Takımın yeni transferi En-Nesyri ile ilgili de konuşan Dzeko, "Onlar da kaliteli ve tecrübeli futbolcular. Avrupa'da oynadılar. Bu tecrübenin olması çok önemli. Çok fazla maç oynayacağız ve herkese ihtiyacımız olacak. Takım için iyi olan, benim için de iyidir. Umarım En-Nesyri de en kısa sürede fit duruma gelir çünkü zor maçlarımız var. Cenk hazır. Umarım Fred'in sakatlığı da ciddi değildir çünkü herkese ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

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