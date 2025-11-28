Edin Dzeko'dan Fiorentina taraftarına mesaj: Bizi yuhalamayın

Fiorentina'nın deneyimli golcüsü Edin Dzeko, UEFA Avrupa Ligi'nde AEK karşısında 1-0 mağlup oldukları maçın ardından taraftarlara mesaj verdi.

Maç boyunca takımın kötü oynadığını kabul eden Dzeko, "Berbat oynadığımızı söyleyebilir miyiz? Evet. Sorun değil, tamam ama maç sırasında taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var." dedi.

Dzeko, maç sonunda taraftarların yuhaladığını ifade ederek, genç oyuncuların alkış ve destek görmesi gerektiğini vurguladı:

"Sonunda ise yuhalanıyoruz. Yirmi yıllık kariyerim boyunca her türlü stadyumu gördüm, en iyilerini ve en kötülerini ama özellikle gençlerin desteğe ihtiyacı var. Tribünden, bir pas yanlış yapıldığında alkışlar gerekir, negatif enerjiye girersek bu iyi olmaz, hata yapmaktan korkarız ve her şey daha zor hale gelir."

FIORENTINA, LİGDE VE AVRUPA'DA NE DURUMDA?

Fiorentina, İtalya Serie A'da 12 hafta sonundan 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 19. sırada. UEFA Konferans Ligi'nde ise 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile 17. sırada yer alıyor.