Edin Dzeko'dan göndermeli açıklamalar!

Fenerbahçe'yle yollarını ayıran ve Fiorentina'ya imza atan Edin Dzeko, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, "Yaşın önemi yok, ben kenara atılacak bir futbolcu değilim" ifadelerini kullandı.

Edin Dzeko kendisi için düzenlenen imza töreninde konuştu.

Golcü oyuncu açıklamasında, "Kendimi iyi hissediyorum, çok sıkı çalışıyoruz ve bunun meyvesini daha sonra alacağız. Kulüp, takım arkadaşlarım ve benimle birlikte gelen teknik direktörle ilk temasım çok olumlu geçti. Oyuncular çok istekli ve çalışmaya hazır. Hocamız bize sahada ne görmek istediğini yavaş yavaş aktarıyor." ifadelerini kullandı.

Dzeko sözlerini, "39 yaşında da olsam, alçakgönüllülükle çalışmak istiyorum. Genç oyunculara da yardım etmek istiyorum. Tecrübemle bu kulübe ekstra bir şey katmalıyım." diyerek noktaladı.