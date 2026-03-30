Edin Dzeko'dan İtalya maçı öncesi açıklama

Bosna Hersek'in kaptanı Edin Dzeko, Dünya Kupası play-off finalinde İtalya ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Dzeko, "Milli takımda Türkiye'ye karşı ilk golümü atalı 20 yıl oluyor. Bu, bir oyuncunu kariyerinin ne kadar hızlı geçtiğini ve her anın tadını çıkarmak gerektiğini gösteriyor." dedi.

İtalya ile oynayacakları maça dair konuşan golcü futbolcu, "İtalya Milli Takımı'nı iyi tanıyorum. Roma, Inter ve Fiorentina'da bazı oyuncularla birlikte oynadım. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Onlar da bizim oyunumuzu analiz etmişlerdir." diye konuştu.

İTALYAN OYUNCULARIN SEVİNÇLERİ

İtalyan futbolcular, finalde Galler'in yerine Bosna Hersek'in gelmesinin ardından büyük sevinç yaşamış ve bu video sosyal medyada gündem olmuştu. Bu konuya dair görüşlerini aktaran Edin Dzeko, "Hepimiz neler olduğunu gördük. Dürüstçe söyleyebilirim ki bu tamamen normal bir durum. Hepimizin kendi tercihleri var. Belki ben de finalde İtalya ile oynamak istemezdim. Onlar karşı oynayacağım için zaferi kutlayamam. Ama tabii ki bu günlerde dikkatli olmalıyız; sosyal medya nedeniyle her şey abartılıyor, bu durumda olduğu gibi." sözlerini sarf etti.

İtalya Milli Takımı'nın oyuncularının sevincine dair açıklamalarına devam eden 40 yaşındaki Dzeko, "İtalya, Galler ile oynamak istemedi. Bunun nedenini bilmiyorum. Galler'e karşı korkusuzca gittik ve kazandık. İtalya'nın neden Galler'den veya Bosna'dan korkması gerektiğini anlamıyorum. Dört kez Dünya Kupası'nı kazanmış inanılmaz bir takımlar ancak Galler'de oynamaktan korkuyorlarsa, bir sorun var demektir. Belki de bu maçta sorun yaşayabilecekleri sonucuna varmalıyız. Dünya Kupası'na iki kez katılamadıkları için çok şey söz konusu olabilir. Bu da korkuyorlar demek." diye konuştu.

Bosna-Hersek ile İtalya arasındaki Dünya Kupası play-off maçı salı günü saat 21.45'te başlayacak.