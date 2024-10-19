Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko, İtalya'nın önde gele gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'a bir röportaj verdi. Yıldız futbolcu, teknik direktörü Jose Mourinho hakkında da konuştu. İşte o açıklamalar...

"OLIMPICO BENİM STADYUMUMDU"

Bir Roma-Inter maçı seç

"Inter'e transfer olduktan sonraki ilk maç, 3-0'lık bir galibiyet. Ben de gol atmıştım. Ama hayır, bunun için değil. Dışarıdan belki belli olmuyordu ama içimde bir ateş vardı, her iki takımın taraftarlarını da yanımda hissedebiliyordum. Kendi stadyumuma dönmüştüm, Olimpico benim stadyumumdu: daha önce hiç hissetmediğim çok güçlü bir duyguydu."

"SERIE A'YA DAHA FAZLA DİKKAT ETSEYDİK..."

Inter ile Scudetto'ya ve Şampiyonlar Ligi'ne çok yaklaştınız. Roma ile ise herhangi bir kupa kaldırmayı başaramadınız. Kazanmak ve kazanamamak arasındaki farkı açıklayabilir misiniz?"

"Roma'da kazanmak Inter'de kazanmakdan çok daha zor. Inter'le lig şampiyonluğu kaçırmamız, İstanbul'daki finalden sonra inanç eksikliğine bağlı olabilir. O yıl iki kulvara da tutunmaya çalıştık. Liverpool maçı enerjimizin çoğunu aldı. Lige daha çok dikkat verseydik her şey farklı olabilirdi. Ben de şampiyonluğu kutlardım."

"SALAH'LA ARAMIZDA HARİKA BİR HİS VARDI"

Dzeko-Salah ikilisi mi yoksa Lautaro-Thuram mı?

"Daha güçlü olduğumuzu söyleyemem. Salah'la aramızda harika bir his ve uyum vardı. Benim özelliklerim de onun daha sonra gösterdiği seviyelere ulaşmasına yardımcı olmuştur. Thuram ise İtalya'nın en iyisi. Beni çok şaşırttı."

"DOVBYK İÇİN MUTLUYUM"

Dovbyk hakkında ne düşünüyorsunuz?

"Serie A'nın ne kadar karmaşık olduğunu herkes gibi ben de biliyorum. Geçen yıl İspanya'da gol kralı oldu, başlangıçta biraz zorlandı ama o da benim yaptığımı yaptı, pes etmedi ve şimdi onun için her şey daha kolay. Onun adına mutluyum."

"VAZGEÇEBİLİRDİM"

İlk yıl Roma'daki eleştiriler sizi ne kadar incitti?

"Hiç durup düşünmedim ve pes etmedim. Vazgeçebilirdim, ayrılabilirdim ama bu kolay olanı yapmak olurdu. Benim yerimde başkaları olsa bunu yapabilirdi. Ben insanlara gerçek Edin'i göstermek istedim. Kendi kendime 'Burada kalıyorum. İtalya'daki serüvenimi bu şekilde bitirmek istemiyorum. Gördüklerinden daha iyiyim.' dedim ve ertesi yıl gol kralı oldum."

"F.BAHÇE'DE OLDUĞU İÇİN GURULUYUM"

Mourinho ile çalışmak nasıl bir duygu?

"Aslında onunla Inter'e gitmeden önce Roma'da bir ay kadar çalışmıştım. Ayrılmamı istememişti ve bana da bunu hissettirmişti. O zaman ikimizin de elinde olmayan şeyler olmuştu. Jose inanılmaz karizması olan bir adam ve harika bir hoca. Rakip olarak bile o konuştuğunda onu dinlemek için oraya giderdim. Onun sözlerinin büyük bir değeri var. Fenerbahçe'de olduğu için çok mutlu ve gururluyum."

"GÖNDERİLMESİNE ŞAŞIRDIM"

Roma'da De Rossi'ye ne olduğu hakkında bir fikriniz var mı?

"Eh Daniele... Onun hakkında konuşmak kolay ama şu anda hayır, zor. O benim için her şeyden önce bir arkadaş. Gönderilmesine çok şaşırdım, tıpkı Mourinho'nun ayrılışında olduğu gibi. De Rossi benim antrenörüm değildi ama Roma'daki eski yoldaşlarımla konuştum, olumlu olmayan şeyler duydum ama daha da fazlası, bana harika bir antrenörden bahsettiler. Ve sadece iki ay görevde kaldıktan sonra bunları söylüyorsanız, demek ki bir şeyler var. Yakında işinin başına dönecektir."

"AKLIMIZDA İTALYA VAR"

Futbolu bıraktıktan sonra nerede yaşayacaksın?

"Eşimle aklımızda İtalya var. Roma veya Milano, henüz karar vermedik."