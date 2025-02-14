Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Anderlecht'i Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin golleriyle 3-0 mağlup etti.

KIRIK TESPİT EDİLDİ

42. dakikada golünü attıktan sonra 75'te yerini Anderson Talisca'ya bırakan Edin Dzeko'nun elinde kırık olduğu ortaya çıktı. Ancak Dzeko, sahalardan uzak kalmayacak ve özel bir sargıyla oynamaya devam edecek.

Fenerbahçe'de daha önce Mert Hakan Yandaş da elindeki kırığa rağmen özel sargıyla mücadele etmişti.

19. GOL

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 12 gol kaydeden Bosna Hersekli forvet, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 gol attı.

Dzeko, UEFA Avrupa Ligi'nde de Slavia Prag ve Midtjylland maçlarını da boş geçmezken, bu maçta yaşadığı gol sevinciyle bu organizasyonda 3. golünü kaydetti.

38 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli formaya bu sezon 19. golüne ulaştı.