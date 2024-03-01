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Spor

Edin Dzeko'dan Montella'ya Serdar Dursun tavsiyesi!

Edin Dzeko, takım arkadaşları Rade Krunic, Leonardo Bonucci ve Serdar Dursun'la birlikte Türkiye'nin hocası Montella'yla yemek yedi. Deneyimli forvet Serdar Dursun'u Montella'ya öve öve bitiremedi ve 'Serdar'ı Milli Takım'a alırsan pişman olmazsın' dedi.

Fanatik1 Mart 2024 Cuma 09:42 - Güncelleme:
Edin Dzeko'dan Montella'ya Serdar Dursun tavsiyesi!
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Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü golcüsü Edin Dzeko, takım arkadaşları Rade Krunic, Leonardo Bonucci ve Serdar Dursun'la birlikte Türkiye'nin hocası Montella'yla yemek yedi. Boşnak golcü, İtalyan teknik direktörle yedikleri yemekte Serdar Dursun'a övgüler yağdırdı ve Milli Takım çağrısında bulundu.

'PİŞMAN OLMAZSIN'

Fenerbahçeli futbolcular Edin Dzeko, Rade Krunic, Leonardo Bonucci ve Serdar Dursun; A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yemekte buluştu. Futbol ve İtalya ağırlıklı bir sohbetin gerçekleştiği yemekte Dzeko'nun, Serdar Dursun için övgü dolu sözler sarf ettiği kaydedildi. Boşnak yıldızın Montella'ya, "Serdar Dursun'un Fenerbahçe'ye dönüşü çok iyi oldu. Sahada güzel anlaşıyoruz. Milli Takım'a alırsan pişman olmazsın" dediği öğrenildi.

'TÜRKİYE GİZLİ FAVORİ'

Montella, Bonucci'ye Euro 2024'te yer alması için iyi şanslar diledi. Krunic ve Dzeko'ya da, Bosna'nın play-offları geçip Euro 2024'te yer alması başarı dileklerinde bulundu.

Dzeko ve Bonucci ise Montella'ya elinde çok iyi bir kadro ve jenerasyonun olduğunu Türkiye'nin gizli favoriler arasında yer aldığını söyledi.

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