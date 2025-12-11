Fenerbahçe'den sonra Fiorentina'ya transfer olan Edin Dzeko, Roma ve Inter dönemlerinin ardından geri döndüğü İtalya'da bu kez aradığını bulamadı.

LİGİN DİBİNDELER

Edin Dzeko'nun forma giydiği Fiorentina, bu sezon ligde galibiyet alamadı. Fiorentina, ligde geride kalan 14 haftada topladığı 6 puanla ligin dibine demir attı.

AYRILIK HABERİ

Fiorentina'da kötü gidişle birlikte Edin Dzeko ile ilgili de ayrılık haberleri gündeme gelmeye başladı. Matteo Moretto'nun haberine göre, Bosnalı golcü, ara transfer döneminde Fiorentina'dan ayrılabilir.

2 GOL ATTI

Fiorentina forması altında bu sezon 15 maçta 564 dakika süre bulan 39 yaşındaki Dzeko, 2 kez gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe'deki sözleşmesi bittikten sonra Fiorentina'ya giden Edin Dzeko, İtalyan temsilcisi ile 1+1 yıllık kontrat imzalamıştı.