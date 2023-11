Fenerbahçe forması giyen Edin Dzeko, Polonya basınına açıklamalarda bulundu. Dzeko, Fenerbahçe'ye gelmesindeki en büyük nedenin şampiyonluk olduğunu söyledi.

İşte Bosnalı golcünün açıklamaları...

"ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİM"

"Fenerbahçe'ye gelmemin en önemli nedeni, bu kulübe şampiyonluk unvanını yeniden kazandırmak. Bunu taraftarlara vermek istiyorum. Bu mutlak bir öncelik ve gerçekleşmesi için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Sağlıklıyım, kendimi iyi hissediyorum ve umarım böyle devam ederiz."

"ÇOK İYİ RAKİPLERİMİZ VAR"

"Çok iyi başladık ama ne yazık ki en büyük rakibimiz (Galatasaray) de öyle. Normal şartlar altında, on galibiyetlik bir serinin ardından, ikinci sıradaki takımdan altı ya da yedi puan fazla alırdık ama gerçek şu ki Türkiye ligi bu sezon tamamen farklı çünkü çok iyi rakiplerimiz var. Bu da şampiyonluk için çok zorlu bir mücadele vereceğimiz anlamına geliyor. Her maçta elimizden gelenin en iyisini yapmalı ve kazanmalıyız."

"FENERBAHÇE DOĞRU KARAR"

"Oynadığım tüm kulüpleri seviyorum, hepsi benim için özel, tıpkı şu anda Fenerbahçe'nin olduğu gibi. En iyi beş ligde oynadım, bu yüzden Türkiye'de ne olacağını bilmiyordum. Ancak Fenerbahçe'ye gelince bunun iyi bir hamle olduğunu hemen anladım. Gördüklerimden çok etkilendim. Her şey beklentilerimi aştı; harika görünen antrenman merkezi, kulübün organizasyonu ve oynadığımız her yerde kulübü takip eden taraftarlara kadar. Beni en çok etkileyen şey stadyum oldu. Fenerbahçe'nin büyük bir kulüp olduğu ve benim de tecrübem ve desteğimle kulübün hedeflerine ulaşmasına yardımcı olma görevim olduğu çok açık. Buraya gelerek iyi bir karar verdim. Kulübün kaptanı olmaktan gurur duyuyorum çünkü bu küçük bir şey değil. Bu fırsat bana verildiği için gerçekten gurur ve onur duyuyorum."

"HER ŞEYDEN MEMNUNUM"

"Olan her şeyden memnunum. Bir şeylerin daha iyi olup olmayacağını merak ederek geriye dönüp bakmıyorum çünkü her zaman daha iyi olabileceği aşikar. Başıma gelen her şey için Tanrı'ya şükrediyorum. Daha ciddi sakatlıklar yaşamadığım için çok mutluyum ve şimdi en büyük Türk kulübünün bir parçasıyım, bundan özellikle mutluyum. Umarım birkaç yıl daha en üst seviyede oynayabilirim. Belki de gerçekleşmeyen tek şey Bosna Hersek milli takımıyla başka bir büyük turnuvaya katılamamaktır çünkü bu kesinlikle kariyerimin en büyük zaferi olurdu."

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe forması altında şu ana kadar 17 maça çıkan Edin Dzeko 12 gol attı ve 7 asist yaptı.