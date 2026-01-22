İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2026 Perşembe / 4 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2855
  • EURO
    50,7977
  • ALTIN
    6718.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Edin Dzeko'nun yeri adresi Schalke 04

39 yaşındaki deneyimli forvet oyuncusu Edin Dzeko'nun yeni adresi Bundesliga 2 ekibi Schalke 04 oldu.

HABER MERKEZİ22 Ocak 2026 Perşembe 15:30 - Güncelleme:
Edin Dzeko'nun yeri adresi Schalke 04
ABONE OL

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve son olarak Fiorentina'da oynayan Edin Dzeko'nun yeni adresi belli oldu.

Yıldız oyuncu Almanya Bundesliga 2 ekibi Schalke 04'e imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamada sözleşmenin 16 maç geçerli olduğu ifade edildi.

2007-2011 yılları arasında Wolfsburg'da forma giyen tecrübeli oyuncu, yıldız futbolcu haline geldiği Almanya'ya 15 yıl aradan sonra dönmüş oldu.

38 PUANLA LİDER

Schalke, 18 haftası geride kalan 2. Bundesliga'da 38 puanla lider durumda bulunuyor.

BU SEZON DZEKO

Dzeko ise bu sezon Fiorentina formasıyla çıktığı 18 maçta 722 dakika sahada kaldı ve 2 kez fileleri havalandırdı.

ÖNERİLEN VİDEO

Sancaktepe'de zincirleme İETT kazası: Yaralılar var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.