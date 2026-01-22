Edin Dzeko'nun yeri adresi Schalke 04

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve son olarak Fiorentina'da oynayan Edin Dzeko'nun yeni adresi belli oldu.

Yıldız oyuncu Almanya Bundesliga 2 ekibi Schalke 04'e imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamada sözleşmenin 16 maç geçerli olduğu ifade edildi.

2007-2011 yılları arasında Wolfsburg'da forma giyen tecrübeli oyuncu, yıldız futbolcu haline geldiği Almanya'ya 15 yıl aradan sonra dönmüş oldu.

38 PUANLA LİDER

Schalke, 18 haftası geride kalan 2. Bundesliga'da 38 puanla lider durumda bulunuyor.

BU SEZON DZEKO

Dzeko ise bu sezon Fiorentina formasıyla çıktığı 18 maçta 722 dakika sahada kaldı ve 2 kez fileleri havalandırdı.