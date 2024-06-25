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Spor

Edin Dzeko'ya Hırvatistan'dan talip!

Fenerbahçe'nin 38 yaşındaki golcüsü Edin Dzeko'ya sürpriz bir talip çıktı. Teknik direktörlüğünü Gennaro Gattuso'nun yaptığı Hajduk Split'in Bosnalı yıldızı istediği iddia edildi.

25 Haziran 2024 Salı 15:05 - Güncelleme:
Edin Dzeko'ya Hırvatistan'dan talip!
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Jose Mourinho yönetiminde kadro çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yıldız isme sürpriz talip çıktı.

HIRVAT DEVİ İSTİYOR

Nicolo Schira'nın haberine göre Hajduk Split, Fenerbahçe forması giyen Edin Dzeko için harekete geçti.

Haberin detaylarında Roma'dan eski takım arkadaşı olan Nikola Kalinic ve teknik direktör Rino Gattuso'nun, 38 yaşındaki Bosna-Hersekli golcü için çok uğraştığı iddia edildi.

Ayrıca Edin Dzeko'nun transferini son kararının da Jose Mourinho'nun elinde olduğu söylendi.

46 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 46 resmi maça çıkan Edin Dzeko bu karşılaşmalarda 25 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.

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