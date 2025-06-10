Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko'nun geleceği netlik kazanıyor.

İtalya'dan Bologna ile temasta olan Edin Dzeko için yeni bir gelişme gündeme geldi.

GÖRÜŞMELER HIZ KAZANIYOR

Edin Dzeko'nun formasını giydiği Bosna Hersek, bugün (salı) Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, bu maçın ardından çarşamba günüyle birlikte Bologna ile Dzeko arasındaki görüşmeler hız kazanacak.

Bologna'dan başka talipleri de olan Dzeko'nun İtalyan ekibinden taleplerinin henüz tam olarak belli olmadığı, Bologna'nın yapacağı teklifte ne kadar ileriye gideceğinin henüz net olmadığı kaydedildi.

BOLOGNA'NIN DÜŞÜNCESİ

İtalyan basınındaki haberde, Bologna'nın 39 yaşındaki deneyimli golcüye sabit bir maaşla birlikte çıkacağı maç sayısı, lig, kupa ve Avrupa'daki sonuçlara bağlı olarak çeşitli bonuslar teklif etmeyi planladığı yazıldı.

Bologna'nın Dzeko konusundaki planının bu transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmak olduğu aktarıldı.

FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe'de iki sezonda 99 maçta süre bulan Edin Dzeko, 46 gol attı ve 18 asist yaptı