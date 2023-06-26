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Spor

Edin Dzeko'ya övgü dolu sözler! ''Bir forvetten daha fazlası''

İtalyan Tuttomercatoweb sitesinin Inter muhabiri Ivan Cardia, Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko'yu yorumladı.

Fanatik26 Haziran 2023 Pazartesi 09:09 - Güncelleme:
Edin Dzeko'ya övgü dolu sözler! ''Bir forvetten daha fazlası''
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Ryan Kent transferinin ardından Fenerbahçe, esas bombayı Inter ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Edin Dzeko'yu kadrosuna katarak patlattı. Bosna-Hersekli yıldızın transferi, taraftarlarda büyük heyecan yaratırken Türkiye öncesi kariyerini geçirdiği İtalya'da da ilgiyle karşılandı.

İtalyan Tuttomercatoweb sitesinin Inter muhabiri Ivan Cardia, uzun dönem yakından takip ettiği Fenerbahçe'nin yeni golcüsünü FANATİK'e yorumladı.

İŞTE CARDİA'NIN EDİN DZEKO HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ:

'BİR FORVETTEN DAHA FAZLASI'

"Edin Dzeko'yu anlatmak için çok fazla şey söylemeye gerek yok. Kariyeri zaten her şeyi anlatıyor. Her oyuncuda olmayan özelliklere sahip. Tecrübeli yıldız, bir merkez forvet olması ve gol atmasının yanında topla yetenekleri ve oyunu kontrol etmesiyle takımına büyük katkı veriyor. 37 yaşında olduğu için süper hızlı ve dayanıklı olamayacağını söyleyenler olabilir. Ancak Dzeko, Şampiyonlar Ligi finalisti Inter'in ilk 11'inde düzenli olarak forma giydi ve bu yaşına rağmen halen üst seviyede oynayabildiğini çoktan kanıtladı"

'HER TAKIMDA BAŞARILI OLDU'

"Fenerbahçe'de nasıl bir etki gösterir bilemiyorum. Ancak bildiğim bir şey var ki, o da Dzeko'nun gittiği her takımda başarılı olduğu ve liderlik özelliğini gösterdiği... Bir kere her takıma tecrübesi ve kariyeriyle çabuk uyum sağlıyor. Ayrıca çok kullanışlı bir golcü. İleride tek forvet olarak ya da çift forvet olarak oynayabiliyor. Partnerine hücumda büyük bir konfor sağlıyor"

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