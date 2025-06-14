Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Edin Dzeko için yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.

İtalya Ligi takımlarından Bologna ile görüşen ancak henüz maaş konusunda anlaşma sağlayamayan Edin Dzeko'ya bu kez Fiorentina talip oldu.

Teknik direktör Stefano Pioli, Al Nassr'dan ayrılıp Fiorentina'nın başına geçmesi beklenirken; Edin Dzeko'nun transferini isteyeceği duyuruldu.

İtalyan basını, 39 yaşındaki Dzeko'nun Fiorentinaya'a imza atması durumunda Moise Kean'ın yedeği olacağını belirtti.

Öte yandan Fiorentina'nın Edin Dzeko'ya yıllığı 2 milyon Euro'dan iki senelik sözleşme teklif ettiği belirtildi.

Geçen sezon Fenerbahçe'de 53 maça çıkan Edin Dzeko, bu müsabakalarda 21 gol atıp 8 de asist yaptı.