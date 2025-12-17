İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2025 Çarşamba / 27 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7282
  • EURO
    50,0979
  • ALTIN
    5930.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Edin Dzeko'ya talip çıktı

İtalyan ekibi Fiorentina'da forma giyen Bosnalı futbolcu Edin Dzeko için Genoa devre arasında hamle yapmayı planlıyor.

HABER MERKEZİ17 Aralık 2025 Çarşamba 15:28 - Güncelleme:
Edin Dzeko'ya talip çıktı
ABONE OL

Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten sonra Fiorentina'ya imza atan Edin Dzeko, yeni takımında oldukça sıkıntılı bir süreçten geliyor.

LİGİN DİBİNDELER

Edin Dzeko'nun formasını giydiği Fiorentina galibiyet alamamasının ardından ligin dibine demir attı.

17 MAÇTA İKİ GOL

Dzeko da Fiorentina formasıyla 17 maçta yalnızca iki kez ağları havalandırdı.

39 yaşındaki futbolcunun bu performansının ardından ayrılık haberleri gündeme geldi.

GENOA DEVREYE GİRDİ

İtalyan basınında yer alan habere göre, Genoa, devre arası transfer döneminde Fiorentina'dan ayrılma ihtimali olan Dzeko ile ilgileniyor. Genoa, 39 yaşındaki golcü futbolcunun durumu hakkında bilgi istedi.

FIORENTINA İLE SÖZLEŞMESİ

İtalyan basınında yer alan haberde, Genoa Teknik Direktörü Daniele De Rossi'nin, Roma döneminden Edin Dzeko ile iyi bir ilişkisi olduğunu belirtildi.

Edin Dzeko, Fenerbahçe'nin ardından Fiorentina ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Brezilya'da korku dolu anlar: Fırtınaya dayanamayıp devrildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.