Edin Dzeko'ya talip çıktı

Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten sonra Fiorentina'ya imza atan Edin Dzeko, yeni takımında oldukça sıkıntılı bir süreçten geliyor.

LİGİN DİBİNDELER

Edin Dzeko'nun formasını giydiği Fiorentina galibiyet alamamasının ardından ligin dibine demir attı.

17 MAÇTA İKİ GOL

Dzeko da Fiorentina formasıyla 17 maçta yalnızca iki kez ağları havalandırdı.

39 yaşındaki futbolcunun bu performansının ardından ayrılık haberleri gündeme geldi.

GENOA DEVREYE GİRDİ

İtalyan basınında yer alan habere göre, Genoa, devre arası transfer döneminde Fiorentina'dan ayrılma ihtimali olan Dzeko ile ilgileniyor. Genoa, 39 yaşındaki golcü futbolcunun durumu hakkında bilgi istedi.

FIORENTINA İLE SÖZLEŞMESİ

İtalyan basınında yer alan haberde, Genoa Teknik Direktörü Daniele De Rossi'nin, Roma döneminden Edin Dzeko ile iyi bir ilişkisi olduğunu belirtildi.

Edin Dzeko, Fenerbahçe'nin ardından Fiorentina ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.