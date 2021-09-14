Edin Terzic: Beşiktaş'ı hafife alan hata yapar

14 Eylül 2021 Salı 17:59 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 17:59

Dortmund'un eski teknik direktörü ve 2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük yapan Edin Terzic, Şampiyonlar Ligi'ndeki dev maç öncesinde Alman basınına konuştu.

Beşiktaş'ın tehlikeli olduğunu vurgulayan Terzic, "Beşiktaş'ı hafife alan takımlar, ilk büyük hatayı yapar. Dortmund'un kesinlikle maça çok ciddi yaklaşması lazım." dedi.

Beşiktaş taraftarının önemine de dikkat çeken Alman antrenör, "Çok, çok gürültülü bir statla karşılaşılacak. Bu taraftarlar, dünya rekor kırmış taraftarlar. Oyuncular buna karşı hazırlanmış olmalı." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon Favre'nin ayrılığı sonrasında takımın başına geçen Terzic, Rose'nin gelmesinin ardından kulüpte teknik sorumlu görevine geçirildi.