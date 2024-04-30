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Spor

Edin Terzic: PSG'yi durdurmak kolay değil

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Edin Terzic, oynayacakları Şampiyonlar Ligi yarı final maçı öncesinde konuştu.

30 Nisan 2024 Salı 18:34 - Güncelleme:
Edin Terzic: PSG'yi durdurmak kolay değil
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Şampiyonlar Ligi yarı finalinde sahasında Paris Saint-Germain'i konuk edecek Borussia Dortmund'da teknik direktör Edin Terzic karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

"ÇOK YAKIN MAÇLAR OLACAK"

Paris Saint-Germain'in şu anda en iyi halinde olduğunu söyleyen Edin Terzic, "Grup aşamasında, stadyumumuzda Paris'e karşı çok farklı bir maç oynadık. Kazanmaya onlardan daha çok yaklaştığımız bir maçtı. Paris şu anda en iyi halinde ve onlara zorluk çıkarabileceksek bizim de böyle olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Paris Saint-Germain'i durdurmanın zor olduğunu söyleyen Edin Terzic şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Paris Saint-Germain'i durdurmak hiç kolay değil. Her rakibin Kylian Mbappé'yi durdurmayı hedeflediğini düşünüyorum ama bu her zaman işe yaramıyor. Her şeye hazırlanmalıyız. İyi olan şu ki, bolca deneyim kazandık. Buraya gelene kadar çok zorlu rakiplerle karşılaştık. Birbirine çok yakın iki maç olacağını düşünüyorum."

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