Edin Terzic, West Ham United'ın teklifini reddetti!

Borussia Dortmund'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan Edin Terzic, West Ham United'ın teklifini kabul etmedi.

Bild'de yer alan habere göre, Julen Lopetegui ile yollarını ayırmaya hazırlanan West Ham United, geçtiğimiz günlerde Terzic'e teklifte bulundu.

Terzic ise İngiliz ekibinden gelen bu teklifi geri çevirdi.

Edin Terzic, daha önce Slaven Bilic döneminde 2015-2017 yılları arasında yardımcı antrenör olarak West Ham United'da görev yapmıştı.

Terzic'in adı daha önce de Milan ile anılmıştı.