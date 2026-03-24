Spor

Edin Terzic yeni takımını seçti

İspanya La Liga takımlarından Athletic Bilbao'da teknik direktörlük görevi için gündeme son olarak Borussia Dortmund'u çalıştıran Edin Terzic'in adı gündeme geldi.

HABER MERKEZİ24 Mart 2026 Salı 17:28 - Güncelleme:
Gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren İspanya La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao'da gündeme sürpriz bir isim geldi.

Sky Sport Almanya başta olmak üzere birçok Alman kaynakta yer alan haberlere göre; 43 yaşındaki teknik adam, Athletic Bilbao ile görüşmeye "açık" durumda. Son aylarda Monaco, West Ham United ve Real Sociedad gibi kalburüstü kulüplerden gelen teklifleri elinin tersiyle iten Terzic'in, Bilbao'dan gelecek resmi teklifi ve şartları değerlendirmeyi kabul etmesi transfer adına çok önemli bir adım olarak görülüyor.

FLICK'TEN BİLGİ ALDI!

2024 yazında Borussia Dortmund'dan ayrıldığından bu yana takım çalıştırmayan genç teknik adam, bu süreci boş geçirmedi.

Yardımcısı Sebastian Geppert ile birlikte Avrupa'nın çeşitli kulüplerini ziyaret eden Terzic, farklı idman metotlarını inceledi. Kısa süre önce Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick ile de bir araya gelen Terzic'in, hem İspanya futbolu hem de Athletic Bilbao hakkında detaylı bilgi aldığı vurgulandı.

Ayrıca Athletic Bilbao'nun eski efsane hocalarından Jupp Heynckes ile geçmişten gelen bağları bulunan Alman hocanın, Bask kulübünün kültürüne ve özelliklerine oldukça hakim olduğu belirtildi.

