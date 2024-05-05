Gelecek sezonun teknik direktör çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a, Alman teknik direktör Edin Terzic'den olumlu cevap geldi.

GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi çalışmalar hız kazanmış durumda. Bir yandan yeni sezonun kadro yapılanması adına transfer temaslarında bulunan Siyah-Beyazlılar, bir yandan da yeni hocasını belirlemek için görüşmeler gerçekleştiriyor.

"ÇALIŞMALARIMIZI YAPTIK"

Başkan Hasan Arat, Almanya'ya gitmişti. Birkaç gün boyunca Almanya'da temaslarda bulunan Arat, İstanbul dönüşünde yaptığı açıklamada, "Yerli, yabancı herkesle görüşüyoruz. Beşiktaş'ın ihtiyacı olan herkesle görüşüp bize projelerini sunmalarını isteyeceğiz. Beşiktaş değişikliğe gitmek zorunda. Bu da teknik direktörün bize vizyon koymasıyla ilgili. Hedefimize koşarken yapmamız gereken çok iş var. Ciddi bir yapılanma içine gireceğiz. Bütün alternatifleri yan yana koyup değerlendireceğiz. Herkes üzerine düşeni bu aşamada yapıyor. Dortmund'da çalışmalarımızı yaptık. Doğru bir karar verme konusunda hazırlıklar yapıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

NURİ ŞAHİN'DEN RET

Öte yandan teknik direktörlük konusunda gündeme gelen bir diğer isim de Nuri Şahin'di... Dortmund'da Terzic'in yardımcısı olarak görev yapan Şahin'in ise kulübüyle bu ve gelecek dönem için anlaştığını Siyah-Beyazlılar'a ilettiği ve bundan dolayı durumuyla ilgili kararın, Alman ekibinde olduğunu söyleyerek teklife kibarca olumsuz karşılık verdiği ifade edildi.

TERZIC OLUMLU DÖNDÜ

Yeni sezona yeni teknik direktörüyle başlamak için çalışmada bulunan Beşiktaş'ta, Dortmund'un hocası Edin Terzic gündeme gelmişti. Daha önce Beşiktaş'ta Slaven Bilic'in yardımcısı olarak görev yapan Terzic'le yapılan temaslardan olumlu dönüş alındığı ortaya çıktı. Sezon sonunda Dortmund'dan ayrılması beklenen genç hocanın, Beşiktaş'ın ilgisine yeşil ışık yaktığı kaydedildi.

92 MAÇA ÇIKTI

Borussia Dortmund'un başında 92 resmi maça çıkan Edin Terzic bu karşılaşmalarda 53 galibiyet, 20 beraberlik ve 19 mağlubiyet alırken maç başına 1.95 puan ortalaması tutturdu.