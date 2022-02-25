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Spor

Edin Visca: 3 puan aldık, yolumuza devam ediyoruz

Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde evinde Kayserispor'u 3-2 mağlup eden Trabzonspor'da Edin Visca, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

25 Şubat 2022 Cuma 22:36 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 22:36
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Edin Visca, Kayserispor'u mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Edin Visca yaptığı açıklamada, "Maça gergin stresli başladık, neden bilmiyorum. Bireysel olarak kazanmak istedik, bir anca önce sonuçlandırmak istedik. İlk 15 dakika çok basit top kayıpları yaşadık. İki tane basit gol yedik. Hocamızla analiz yapmıştık. Sadece ortalarla etkili oluyorlardı ve öyle gol yedik." dedi.

Tecrübeli oyuncu ayrıca, "Devre arasında da hoca ile konuştuk. Biz takım olarak güçlü bir takımız ama sahada sakin kalmak, basit oynamak lazım. Müthiş geri dönüş yaptık. 3 puan aldık, yolumuza devam ediyoruz. 3 gün sonra da kupa maçı var, kupada da aynı şekilde devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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