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Spor

Edin Visca ameliyat edildi

Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Edin Visca, Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Hastaneye götürülen Boşnak oyuncu bugün sol köprücük kemiğinden ameliyat edildi.

DHA29 Aralık 2022 Perşembe 12:09 - Güncelleme:
Edin Visca ameliyat edildi
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Trabzonspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanan maçta yere düşmesi sonucu sol köprücük kemiği kırılan Edin Visca, ameliyat oldu.

Trabzonspor'da Edin Visca, Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda dün akşam oynanan Vavacars Fatih Karagümrük maçında girdiği ikili mücadelede sol omzunun üzerine düştü. Yere düşmenin etkisiyle oyuna devam edemeyen ve ambulansla hastaneye kaldırılan Boşnak oyuncunun yapılan ilk muayenede sol köprücük kemiğinin kırıldığı belirlendi. Kol kırığı nedeniyle bu sezon ligde toplam 4 müsabakaya çıkabilen oyuncu, yaşadığı yeni sakatlık nedeniyle ameliyat oldu.

Trabzonspor A Takım doktoru Halil Polat, Edin Visca'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Takımımızın deplasmanda oynadığı VavaCars Fatih Karagümrük maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Edin Visca'nın yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol omuz köprücük kemiğinde kırık (klavikula kemiği) tespit edilmiş olup ilk müdahalesi yapılmıştır. Oyuncumuz bugün özel bir hastanede başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Futbolcumuzun genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine de en kısa sürede başlanılması planlanmaktadır. Oyuncumuzun tedavi süreciyle ilgili ilerleyen günlerde bilgilendirme yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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