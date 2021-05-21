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Spor

Edin Visca Bosna Hersek Milli Takımı'nı bıraktı

Bosna Hersek Milli Takımı'nın teknik direktörü Ivaylo Petev, Başakşehir'in yıldızı Edin Visca'nın milli takımı bırakma kararı aldığını açıkladı.

21 Mayıs 2021 Cuma 19:00 - Güncelleme: 21 Mayıs 2021 Cuma 19:00
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Başakşehir'in yıldızı Edin Visca, milli takıma veda etti. Kararı, Bosna Hersek Milli Takımı'nın teknik direktörü Ivaylo Petev duyurdu.

Visca'nın emeklilik kararına ilişkin duyduğu üzüntüyü dile getiren Petev, "Visca'nın emeklilik kararından dolayı çok üzgünüm çünkü elemelerdeki kilit oyuncularımızdan biri olabileceğini düşünüyorduk. Ancak kararını kabul etmekten başka şansımız yoktu. Bir gün fikrini değiştirecek olur ve arkadaşlarına, milli takıma destek olmak isterse yeniden konuşuruz. Bir yandan bu, yeni oyunculara şans vermek için de bir fırsat. Umarım herkes sağlıklı olur, iyi çalışmalar yapıp maçlara hazır oluruz" ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek Milli Takımı forması altında alt yaş gruplarından bu yana mücadele eden Visca, A milli takım düzeyinde de 55 maça çıkarken 10 gol atmayı başarmıştı.

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