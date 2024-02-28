Edin Visca: Böyle devam etmeliyiz

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Edin Visca, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'i 1-0 yenerek tur atlamalarının ardından açıklamalarda bulundu.

Takımın ruh kazandığını söyleyen Visca, "Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok önemli bir galibiyet aldık, turu geçtik. Takım ruhu beni mutlu ediyor. Oyun olarak, sabırlı oynayıp, pozisyon buluyoruz, rakiplere pozisyon vermiyoruz. Turu geçtik. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Onlar bizim için çok önemli. Bizim hedefimiz sonuna kadar gitmek." dedi.

İyi gittiklerini ancak henüz bir şey kazanmadıklarını söyleyen Visca, "Oyun olarak iyi gidiyoruz ama daha bir şey kazanmadık. Böyle devam etmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.