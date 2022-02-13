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Spor

Edin Visca: Bu takımda oynadığım için çok mutluyum

Süper Lig'in 25. haftasında evinde Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da Edin Visca, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

13 Şubat 2022 Pazar 21:56 - Güncelleme: 13 Şubat 2022 Pazar 21:56
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Trabzonspor'un 2-1 kazandığı Konyaspor karşılaşmasında iki golü de atan Edin Visca, maçın ardından konuştu.

Visca, "Öncelikle takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Bu maça çok iyi hazırlanmıştık. Konya'nın güçlü olduğunu ve kolay olmayacağını biliyorduk. Taraftarımız bize 90 dakika destek verdi. Mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Golleri için de konuşan yıldız isim, "Cornelius bana müthiş asist yaptı. Tony de aynı şekilde çok iyiydi. Bu takımda oynadığım için çok mutluyum. Hep diyorum benim için gol asist değil galibiyetler önemli." dedi.

Visca, son olarak, "Her hafta böyle konsantre devam etmek istiyoruz" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

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