Edin Visca: Çok önemli bir galibiyet

Trabzonsporlu futbolcu Edin Visca, Konyaspor'a karşı alınan 2-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İlk yarıda istediklerini yapamadıklarını söyleyen Visca, "Çok önemli bir galibiyet aldık. Sonunda en önemlisi 3 puan almak. Geçen hafta iyi oynadık, o yüzden bugün de zor bir maç olacağını biliyorduk. Hocamız da uyarı yaptı. Zor bir maç olacağını biliyorduk, rakibimiz kapanacak, geçiş oyunu oynayacak. İlk yarıda iyi oynamadık. Sonra devre arasında biraz toparladık. Gol bulduk, 1-1 olduk. İkinci yarıda daha iyiydik. Sonunda kazandık. Uzun bir yol bizi bekliyor. En önemlisi 3 puan" dedi.

Edin Visca, taraftarlara da mesaj göndererek, "Zirveye oynamak, taraftarın desteği çok önemli. Bugün geldikleri için teşekkür ediyorum. Bu takım zirve içinde olacak. O yüzden onlara buradan teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.