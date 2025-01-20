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Spor

Edin Visca ''dalya'' dedi

Trabzonspor formasıyla 100. resmi maçına çıkan Edin Visca, 100 gol attığı Süper Lig kariyerinde 100. asistine ulaştı. Boşnak futbolcu, 2010/11'den bu yana 100 asiste ulaşan ilk futbolcu oldu.

Haber Merkezi20 Ocak 2025 Pazartesi 21:47 - Güncelleme:
Edin Visca ''dalya'' dedi
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Sivasspor'u konuk etti.

Bordo Mavililer'de Ozan Tufan'ın golünde asist yapan Edin Visca'nın dikkat çeken istatistiği ortaya çıktı.

100 MAÇ, 100 GOL, 100 ASİST

Trabzonspor formasıyla 100. resmi maçına çıkan Edin Visca, 100 gol attığı Süper Lig kariyerinde 100. asistine ulaştı. Boşnak futbolcu, 2010/11'den bu yana 100 asiste ulaşan ilk futbolcu oldu.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

2021-22 sezonunun devre arasında Başakşehir'den Trabzonspor'a transfer olan Visca, bordo-mavi formayla bugüne kadar 100 maçta forma giyerken 19 gol attı ve 30 asist yaptı.

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