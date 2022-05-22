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Spor

Edin Visca: Gelecek sezon hedefimiz yine şampiyonluk

Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Başakşehir'e 3-1 yenilen Trabzonspor'da Edin Visca, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

22 Mayıs 2022 Pazar 18:36 - Güncelleme:
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Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Edin Visca Başakşehir'e mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Edin Visca yaptığı açıklamada, "Başakşehir'de 10 yılım geçti bunun için teşekkür ederim. Ama şimdi Trabzonspor'dayım ve şampiyonluk yaşadım. Güzel bir sezon yaşadık, tarihe geçtik. Şimdi herkes tatile gidecek, gelecek sezon hedefimiz yine şampiyonluk." dedi.

Trabzonspor'daki en kritik maçı sorulan başarılı oyuncu ayrıca, "Birkaç maç vardı, her maç kritik maçtı. Şampiyonluk için oynuyorsak her maçı kazanmamız gerekiyor. Takım, harika iş yaptı. Herkes kutlamaları gördü. Gelecek sezon hedefimiz yine şampiyonluk." ifadelerini kullandı.

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