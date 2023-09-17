Edin Visca: Güzel bir sezon geçireceğiz

Trabzonspor'un yıldızı Visca, 1 gol attığı Beşiktaş maçı sonrası konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Visca, "Beşiktaş derbisinde harika bir galibiyet aldık. Her şeyi doğru yaptık. Beşiktaş'a karşı net bir galibiyet. Böyle devam etmek istiyoruz. Her türlü gol buluruz. Defansif olarak hep birlikte güçlü durmalıyız. Sonrasında bu sene yine güzel bir hikaye yazabiliriz." dedi.

"GÜZEL BİR SEZON GEÇİRECEĞİZ"

Maçta 1 golü olan Visca, "Yeni gelenler takıma katkı sağladı. Milli takıma giden 7-8 oyuncu vardı. Milli aralardan sonra oynamak kolay değil. Taraftarların müthiş desteği vardı. Güzel bir sezon geçireceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.