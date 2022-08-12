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Spor

Trabzonspor'da korkutan sakatlık! Edin Visca hastaneye kaldırıldı

Trabzonspor'un evinde Hatayspor ile karşılaştığı maçta sakatlanan Edin Visca, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

12 Ağustos 2022 Cuma 21:52 - Güncelleme:
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Süper Lig 'in 2. haftasında Trabzonspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin 40. dakikasında Edin Visca ciddi bir sakatlık geçirdi. Kolundan sakatlanan yıldız futbolcu, sahaya giren ambulans yardımı ile hastaneye götürüldü.

Kolunda kırık şüphesi bulunan Visca, sedye ile ambulansa taşınırken tribünlere "ben iyiyim" işareti yaptı. Trabzonspor'un kısa süre içerisinde Visca'nın durumu hakkında açıklama yapması bekleniyor.

NELER YAŞANDI?

Mücadelenin 40. dakikasında Visca, Falette ile girdiği ikili mücadele sonrası kolunun üzerine ters bir şekilde düştü. Yerden kalkamayan futbolcuya sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Kolunda kırık şüphesi bulunan Visca sedye yardımıyla sahaya giren Ambulansa taşındı ve hastaneye götürüldü.

Yaklaşık 5 dakikalık beklemenin ardından Visca'nın yerine Kouassi oyuna girdi ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

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