Edin Visca kendini toparladı!

Şampiyonluk sezonunun devre arasında 4.3 milyon Euro bonservisle Başakşehir'den transfer edilen Edin Visca, yarım dönemde 18 lig maçının hepsinde forma giymiş, özellikle Galatasaray, Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında attığı gollerle tarihi zaferde kilit rol oynamıştı.

5 gol, 5 asistlik performansla şampiyonluğa katkı veren Visca için geçtiğimiz sezon ise tam anlamıyla kâbus gibi geçmişti. Henüz ligin 2. haftasında kolu kırılan ve 3.5 ay sahalardan uzak kalan Bosnalı kanat, döndükten 2 maç sonra bu kez köprücük kemiğinden çok ciddi şekilde sakatlanmıştı.

ASİSTE DÖNÜŞMEDİ AMA...

10 sezonluk Başakşehir döneminde hiç önemli sakatlığı bulunmayan ve istikrarıyla fark yaratan Visca, Trabzonspor'da kariyerinin en zor günlerini yaşadı. Fakat daha güçlü dönmeyi başardı. Bu sezon özellikle Abdullah Avcı'nın gelişinin ardından beyaz bir sayfa açan Visca, önceki akşam deplasmanda oynanan ve 3-1 kazanılan Gaziantep FK karşılaşmasına damgasını vurdu. Verdiği müthiş paslar asiste dönüşmemesine rağmen rakip savunmayı adeta tek başına dağıtan Visca, sezonun en önemli kanat oyuncusu istatistiğine imza attı. Sadece Onuachu'ya 5 net fırsat hazırladı.

6 ORTA VE 8 ŞUT PASI

Bir Süper Lig maçında 'en fazla isabetli akan oyun ortası yapan' Visca (6), aynı zamanda 8 şut pası verdi. Girdiği 5 ikili mücadelenin 4'ünü kazanırken, yüzde 94 pas isabetiyle maçı bitirdi. Başakşehir kariyerinde 110 gol atıp, 118 asist yapan ve son 10 yıllık periyotta Süper Lig'de rakamları alt-üst eden Visca, Gaziantep maçındaki performansıyla eski günlerini hatırlattı. Daha iyi olacağını söyleyen 33 yaşındaki yıldız, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Trabzonspor'da zaten mutluyum. Futbolla yaşıyorum. Bu performansımı devam ettireceğim. Başaracağımız çok şey var" açıklamasını yaptı.