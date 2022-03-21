Edin Visca krizi! ''Tarihin en önemli oyuncusudur'' demişti

Star Gazetesi 21 Mart 2022 Pazartesi 21:29 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 21:29

Geçtiğimiz devre arasında Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Edin Visca için Başakşehir'de pişmanlık yaşanıyor. Edin Visca'nın yerini dolduramayan Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu yıldız oyuncunun ayrılığı sonrası, "Başakşehir tarihinin en önemli oyuncusudur benim gözümde. Ben de onun kaptanlığını yaptım ve her zaman onu bir numaraya koyarım." ifadelerini kullanmıştı.

EDIN VISCA, TRABZONSPOR'DA ŞAMPİYONLUĞA YÜRÜYOR

Geçtiğimiz ara transfer döneminde Trabzonspor, Edin Visca'yı Başakşehir'den 4.30 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı. Ligde açık ara lider olarak şampiyonluğa yürüyen bordo-mavililerde Visca, takımın önemli oyuncularından biri haline geldi.

"BAŞAKŞEHİR TARİHİNİN EN ÖNEMLİ OYUNCUSUDUR"



Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, Edin Visca'nın ayrılığı sonrası, "Edin Visca, Başakşehir tarihinin en önemli oyuncusudur benim gözümde. Ben de onun kaptanlığını yaptım ve her zaman onu bir numaraya koyarım. Büyük takımda olması gerekiyordu, o havayı koklaması gerekiyordu. Kendisine başarılar diliyorum. Temiz ve kaliteli bir oyuncu, aynı zamanda iyi bir insan. Yerinin doldurulması çok güç bir oyuncu." ifadelerini kullanmıştı.

BAŞAKŞEHİR, EDIN VISCA'NIN YERİNİ DOLDURAMADI

Ara transfer döneminde takımın en önemli oyuncularından biri olan Edin Visca'yı Trabzonspor'a gönderen Başakşehir'de işler yolunda gitmiyor. İlk 3'e çıkarak Avrupa'ya gitme hedefi olan Başakşehir, son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla 6. sıraya kadar geriledi. Turuncu-lacivertli ekip Visca'nın gidişi sonrası yıldız oyuncunun yerini bir türlü dolduramadı.