Edin Visca pişmanlığı! Hüsrana uğradılar

Trabzonspor'da müthiş bir başlangıç yapan Edin Visca, başarılı performansıyla takımın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Geçtiğimiz ara transfer döneminde Edin Visca'yı Trabzonspor'a gönderen Başakşehir'de ise pişmanlık yaşanıyor. Turuncu-lacivertlilerde Boşnak yıldızın yeri bir türlü doldurulamadı.
Trabzonspor'un geçtiğimiz ara transfer döneminde Başakşehir'den 4.3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Edin Visca, bordo-mavililerin vazgeçilmezi oldu. Ligde açık ara lider olarak şampiyonluğa ilerleyen Trabzonspor'da Visca ilk 11'de yerini aldı.
BAŞAKŞEHİR PİŞMAN OLDU
Takımın en önemli oyuncularından Edin Visca'nın ayrılığının ardından Başakşehir'de pişmanlık yaşanıyor. Avrupa'ya gitme hedefi olan turuncu-lacivertliler, Boşnak yıldızın yerini bir türlü dolduramadı. Başakşehir ligde şu an 50 puanla 5. Sırada yer alıyor.
Edin Visca, bordo-mavili formayla 12 resmi maçın 12'sinde de ilk 11'de yer aldı. 32 yaşındaki Boşnak oyuncu bu karşılaşmalarda takımına 6 gol ve 3 asistle katkıda bulunarak büyük beğeni topladı.
Star Gazetesi