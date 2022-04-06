Edin Visca pişmanlığı! Hüsrana uğradılar

Trabzonspor'da müthiş bir başlangıç yapan Edin Visca, başarılı performansıyla takımın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Geçtiğimiz ara transfer döneminde Edin Visca'yı Trabzonspor'a gönderen Başakşehir'de ise pişmanlık yaşanıyor. Turuncu-lacivertlilerde Boşnak yıldızın yeri bir türlü doldurulamadı.

EDIN VISCA, TRABZONSPOR'UN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Trabzonspor'un geçtiğimiz ara transfer döneminde Başakşehir'den 4.3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Edin Visca, bordo-mavililerin vazgeçilmezi oldu. Ligde açık ara lider olarak şampiyonluğa ilerleyen Trabzonspor'da Visca ilk 11'de yerini aldı.

BAŞAKŞEHİR PİŞMAN OLDU

Takımın en önemli oyuncularından Edin Visca'nın ayrılığının ardından Başakşehir'de pişmanlık yaşanıyor. Avrupa'ya gitme hedefi olan turuncu-lacivertliler, Boşnak yıldızın yerini bir türlü dolduramadı. Başakşehir ligde şu an 50 puanla 5. Sırada yer alıyor.

EDIN VISCA'NIN PERFORMANSI

Edin Visca, bordo-mavili formayla 12 resmi maçın 12'sinde de ilk 11'de yer aldı. 32 yaşındaki Boşnak oyuncu bu karşılaşmalarda takımına 6 gol ve 3 asistle katkıda bulunarak büyük beğeni topladı.