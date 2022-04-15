Edin Visca: Stres yapmamalıyız

Trabzonspor'da Edin Visca Fatih Karagümrük maçı sonrası konuştu.

Tecrübeli oyuncu yaptığı açıklamada, "Oyun olarak mutlu olabiliriz. 30 şut çektik. İlk devre pozisyonumuz yoktu ama oyun bizdeydi. Frikikten basit bir gol yedik. İkinci yarı her şeyi denedik." dedi.

Edin Visca son olarak, "Top bazen girmiyor. Futbolda bu da var. Bazen top girmiyor. Bence iyi oynadık. Aynı ciddiyetle devam etmemiz gerekiyor. Stres yapmamalıyız. Kupaya odaklanacağız. Hedefimiz iki kupa, sonuna kadar gitmemiz gerek. İyi oynadık. 30 şut çektik. Bazen girmiyor. Bu futbolda var. Sonuna kadar berabereyiz." diyerek sözlerini noktaladı.