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Spor

Edin Visca Süper Lig kariyerinde bir ilk peşinde

Ligde çıktığı son 3 maçı boş geçmeyen Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca, Alanyaspor karşısında da fileleri havalandırması halinde Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste dört maçta gol sevinci yaşamış olacak.

19 Şubat 2022 Cumartesi 12:40 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 12:40
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'un konuğu olacak. Şampiyonluk yarışında puan kaybı yaşamak istemeyen bordo-mavililer son iki maçta beraberlikle ayrıldığı Alanya deplasmanında 3 puanla almayı hedefliyor.

AVCI, TRABZONSPOR'UN BAŞINDA ALANYA'DA İLK DEPLASMANINA ÇIKIYOR

Trabzonspor'un başına geçtiği günden itibaren Karadeniz ekibinde önemli çıkışa imza atarak zirveye taşıyan Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başına geçmesinin ardından galibiyet alamadığı Alanyaspor karşısında bu kez kazanmak istiyor. 10 Kasım 2020'de iş başı yapan deneyimli çalıştırıcı Trabzonspor'un başında iki kez karşılaştığı rakibi karşısında evinde 3-1'lik mağlubiyet ve 1-1'lik beraberlik elde etti. 7 Kasım 2020'de deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından takımın başına geçen Avcı, Karadeniz ekibiyle ilk Alanya deplasmanına çıkacak.

EDİN VİSCA İLK PEŞİNDE

Trabzonspor formasıyla çıktığı 5 maçta 4 gol atan, son 3 maçı ise boş geçmeyen Edin Visca, Aytemiz Alanyaspor karşısında golle buluşması halinde Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste dört maçta gol sevinci yaşamış olacak.

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