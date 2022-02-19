Edin Visca Süper Lig kariyerinde bir ilk peşinde

19 Şubat 2022 Cumartesi 12:40 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 12:40

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'un konuğu olacak. Şampiyonluk yarışında puan kaybı yaşamak istemeyen bordo-mavililer son iki maçta beraberlikle ayrıldığı Alanya deplasmanında 3 puanla almayı hedefliyor.

AVCI, TRABZONSPOR'UN BAŞINDA ALANYA'DA İLK DEPLASMANINA ÇIKIYOR

Trabzonspor'un başına geçtiği günden itibaren Karadeniz ekibinde önemli çıkışa imza atarak zirveye taşıyan Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başına geçmesinin ardından galibiyet alamadığı Alanyaspor karşısında bu kez kazanmak istiyor. 10 Kasım 2020'de iş başı yapan deneyimli çalıştırıcı Trabzonspor'un başında iki kez karşılaştığı rakibi karşısında evinde 3-1'lik mağlubiyet ve 1-1'lik beraberlik elde etti. 7 Kasım 2020'de deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından takımın başına geçen Avcı, Karadeniz ekibiyle ilk Alanya deplasmanına çıkacak.

EDİN VİSCA İLK PEŞİNDE

Trabzonspor formasıyla çıktığı 5 maçta 4 gol atan, son 3 maçı ise boş geçmeyen Edin Visca, Aytemiz Alanyaspor karşısında golle buluşması halinde Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste dört maçta gol sevinci yaşamış olacak.