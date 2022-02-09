Edin Visca tam 10 yıl sonra gerçekleştirdi! ''İbretlik bir öykü...''

9 Şubat 2022 Çarşamba 07:56 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 08:41

Trabzonspor'un yeni transferi Edin Visca için Süper Lig'in devleri yıllardır kadrolarına katmak için yarışa girdiler ancak Boşnak yıldızın adresi bordo mavililer oldu. Fırtına'ya katıldığı günden bu yana başarılı performans gösteren Edin Visca için tecrübeli gazeteci Attila Gökçe transfer öyküsü yazısı kaleme aldı.

TRABZONSPOR'DAN İBRETLİK TRANSFER ÖYKÜSÜ: EDİN VİSCA

Edin Visca ve Trabzonspor'un transfer harekatını kaleme alan Attila Gökçe'nin yazısı şu şekilde:

"Futbolun, "Oyna oyna, gol at!" temaşası (!) süredursun, farklı bir ticaret alanı da var: "Al-kirala-sat!" Oyunu yöneten teknisyen, taktisyen sınıfı gündemin bir tarafında duruyor, piyasa uzmanları, scoutlar, menajerler, piyasaya gaz veren medya da başka bir tarafında. Ara transfer döneminde ders çıkarılacak ibretlik tablolar gördük.

Trabzonspor örneğin... Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetici arkadaşlarıyla Teknik Direktör Abdullah Avcı ve yardımcıları, piyasanın en etkili alıcılarıydı. Geçmiş yıllarda "para babası" yöneticilerin düzenlediği "imza show"lu transferler gibi Trabzonspor da ilgi çekici transfer haberleriyle gündemi belirledi. Elbette baş aktör Edin Visca oldu. Adı Başakşehir'le özdeşleşen ve kariyerini 10 yıldan beri İstanbul'da sürdüren Boşnak futbolcu, eski hocası Abdullah Avcı'nın şampiyonluk mücadelesine parlak bir katılım gerçekleştirdi. Ama daha da parlak olanı, Trabzonspor'un yerli/ yabancı kontenjan tartışmalarına hiç takılmadan sağlam bir yerli 11'i şimdiden aşağıdaki gibi oluşturabilmesi: Uğurcan (Erce), Serkan, Ahmetcan, Hüseyin (Taha),İsmail- Berat (Muratcan),Dorukhan (Yunus) (Kerem Şen) - Yusuf Erdoğan, Abdülkadir Ömür, Enis Destan (Emrehan), Batuhan Kör Şampiyonluğun zor etaplarından sonra Trabzonspor özlediğine kavuşursa Abdullah Hoca, herhangi bir maça yukarıdaki gibi yerli bir onbirle çıkarak gösteri yapabilir. Gösterişten uzak, sessiz sedasız gerçekleşen bu transferler nedeniyle Ağaoğlu ve Avcı'yı içtenlikle kutlarım."

EDİN VİSCA İYİ BAŞLADI

Bordo mavililerin yeni transferi Edin Visca, Trabzonspor'da dört maça çıktı. 2 gollük performans gösteren Visca, Galatasaray deplasmanında kritik bir gol atarak dev maçta Fırtına'nın üç puan almasını sağladı.