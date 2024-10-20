Milli ara sonrası Başakşehir'i konuk eden Trabzonspor, İstanbul ekibi karşısında ilk yarıda daha fazla topa sahip olsa da golü bulamadı. Her iki ekip de net pozisyona giremedi. Bordo-Mavililer; 9 şutta 1 isabet bulurken, Başakşehir, 2 denemesinde 1 kez kaleyi tutturdu.

Rakip ceza sahasında devreye kadar 15 kez topla buluşan Fırtına, bu girişimlerini gole çeviremedi. İlk 45 dakika savunmayı iyi yapan Karadeniz ekibi, aradığı golü bulamadan soyunma odasına gitti. İkinci yarıda zaman zaman temponun yükseldiği dilimler olsa da net pozisyon sayısı yok denecek kadar azdı.

Trabzonspor, ilk yarıya göre daha net pozisyonlara girebilirdi ama son pas tercihleri bunun önüne geçti. Ev sahibi takım, yine ilk yarıya göre kalesinde daha fazla tehlike yaşadı. 81. dakikada Joao Figueiredo'nun golü de ofsayta takıldı. Bordo-Mavili takım, aradığı golü 90+1'de Edin Visca'nın ayağından buldu. Şenol Güneş'in öğrencileri, Süper Lig'in 9. haftasında bu sezon 2. galibiyetini aldı.

ALLAH YARDIM ETTİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın ardından şunları söyledi: "2 galibiyet 6 beraberlik, olumsuz bir tablo. Sıkıntılı dönemde moral, özgüvene, puanlara ihtiyaç vardı. Kaybedilen puanları geri getiremeyiz ama telafi etme şansımız olabilir.

Oyuncularım oyuna daha hakimdi. Eksiklerimiz var, bunu kabul ediyoruz. Oyunu geliştirmek zorundayız. 7 tane oyuncu yeni geldi. Allah yardım etti, son dakikada gol geldi. 3 puan önemliydi."

Şenol Güneş, 1000. maçını galibiyetle kutladı.

Visca, Süper Lig'de 99. golünü kaydetmiş oldu.