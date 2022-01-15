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Spor

Edin Visca: Trabzonspor için çok büyük işler yapacağız

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Edin Visca, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

15 Ocak 2022 Cumartesi 19:05 - Güncelleme: 15 Ocak 2022 Cumartesi 19:05
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Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Edin Visca, Sivasspor ile oynanan maç sonrası konuştu.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Bosnalı yıldız, "Öncelikle ilk maçıma çıktığım için heyecanlıyım. Normal bir şey. Ama bugün gerçekten hava maç için çok zordu, çok etkilendi. İlk devre basit bir gol yedik, ondan sonra çabuk bir gol attık, bir iki tane daha pozisyona girdik. İlk devre birkaç tane daha pozisyona girdik. İkinci devre kar yağdı, gerçekten zor bir hava oldu. Bir tane net pozisyona girdik, değerlendiremedik. 1 puan iyidir, önümüzdeki maça döneceğiz, 3 gün sonra yeni maç. Hocamızla birlikte analiz yapacağız. O maça odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşı Nwakame için konuşan tecrübeli futbolcu, "Nwakaeme ile oynayacağım için çok mutlu oldum. Maalesef pozitif çıktığını duydum ve aradım, konuştuk. İnşallah önümüzdeki maçlarda bizimle olacak. Nwakaeme, ligin en iyi kanat oyuncularından bir tanesi. Birbirimizi çok rahatlatacağız inşallah. Ben de inanıyorum Trabzonspor için çok büyük işler yapacağız." şeklinde konuştu.

Son olarak Trabzonspor'a transferini değerlendiren Visca, "Trabzonspor camiası beni mükemmel karşıladı. Taraftarlar, başkan, yönetim, oyuncular. İlk günden itibaren kendimi çok iyi hissettim. Ben de bunun karşılığını vermek istiyorum." şeklinde konuştu.

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