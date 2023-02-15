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Spor

Edin Visca: Türkiye o dönemde bizi yalnız bırakmadı

Türkiye Tek Yürek adlı yardım kampanyasına Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Edin Visca'da katıldı.

15 Şubat 2023 Çarşamba 23:51 - Güncelleme:
Edin Visca: Türkiye o dönemde bizi yalnız bırakmadı
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Türkiye'nin yüreğinde derin yaralar açan deprem felaketinin ardından tüm TV kanalları yardım için ortak yayında bir araya geldi. Türkiye Tek Yürek adlı ortak yayında depremin yaralarını sarmak için yardım kampanyası düzenlendi.

4 büyük kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, Ali Koç, Dursun Özbek ve Ahmet Ağaoğlu Türkiye'nin tek yürek olduğu canlı yayına stüdyodan katıldı.

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'den Altay Bayındır ve Beşiktaş'tan Cenk Tosun da kampanyada görev aldı.

Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Edin Visca'da telefonla katılarak bağış yaptı.

Yardım kampanyasına 100 bin Euro bağışladığını belirten Visca, "Herkese iyi akşamlar diliyorum. Türkiye'nin başı sağolsun. Geçmişte kendi ülkemde de benzer sorunlar yaşadık. Türkiye o dönemde bizi yalnız bırakmadı. Hiçbir zaman unutmayacağız. Bosna Hersek'te herkes yardım topluyor. Ben de 100 bin Euro bağışlamak istiyorum." dedi.

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