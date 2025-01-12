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Spor

Edin Visca: Uzun bir yol bizi bekliyor

Trabzonspor'un Antalyaspor'u 5-0 mağlup ettiği maçta 3 asist yapan Edin Visca, karşılaşmanın ardından açıklama yaptı.

Haber Merkezi12 Ocak 2025 Pazar 18:31 - Güncelleme:
Edin Visca: Uzun bir yol bizi bekliyor
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Trabzonspor'un Antalyaspor'u 5-0 mağlup ettiği maçta 3 asist yapan Edin Visca, karşılaşmanın ardından açıklama yaptı.

Edin Visca yaptığı açıklamada, "Harika bir galibiyet aldık. Moral ve özgüven olarak buna ihtiyacımız vardı. Malheiro'yu hat-trick'ten dolayı tebrik ediyorum. Herkes bugün çok iyi oynadı. 4 gün önce de kupada kalemizi kapattık. Bu da önemli. Trabzonspor çok büyük bir camia. Hedefimiz ilk 5'e girmek. Önümüzdeki hafta Sivasspor maçında da taraftarı bekliyorum." dedi.

Yaptığı asistlerle ilgili de konuşan Visca, "Ben her zaman asist yapmak istiyorum. Bizim için en önemlisi kalemizi kapatıp 3 puanı almak. Uzun bir yol bizi bekliyor. Henüz hiçbir şey kazanmadık." diye konuştu.

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