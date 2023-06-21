Edin Visca yeni sezona hırsla hazırlanıyor

Trabzonspor'a transfer olduğu sezonda şampiyonluk sevinci yaşayan Edin Visca, ardından büyük bir talihsizlik yaşamıştı.

Önce kolu kırılmış ardından da köprücük kemiğinde yırtık oluşmuştu. 33 yaşındaki oyuncu tüm kulvarlarda toplam 35 karşılaşmada forma giyememişti.

EN AZ SKOR KATKILI SEZON

Ligde sadece 13 maçta oynamış, 2 gol, 4 asistlik performans sergilemişti. Bu da onun ligdeki en düşük sayıları olarak tarihe geçmişti.

"BEKLENTİM BÜYÜK"

Takımdan ayrılacağı iddia edilen Visca ile görüşen Nenad Bjelica "Seni asla bırakmam, beklentim büyük" ifadelerini kullanmıştı. Önümüzdeki sezon takımın en önemli kozlarından biri olacak Edin Visca büyük bir hırsla gelecek sezon çalışmalarına başlayacak.