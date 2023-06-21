İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Haziran 2023 Çarşamba / 3 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6095
  • EURO
    25,8012
  • ALTIN
    1468.79
  • BIST100
    5286.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Edin Visca yeni sezona hırsla hazırlanıyor
Spor

Edin Visca yeni sezona hırsla hazırlanıyor

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar sebebiyle Trabzonspor'da yeteri kadar forma şansı bulamayan Edin Visca, yeni sezona büyük bir hırsla hazırlanıyor.

21 Haziran 2023 Çarşamba 11:55 - Güncelleme:
Edin Visca yeni sezona hırsla hazırlanıyor
ABONE OL

Trabzonspor'a transfer olduğu sezonda şampiyonluk sevinci yaşayan Edin Visca, ardından büyük bir talihsizlik yaşamıştı.

Önce kolu kırılmış ardından da köprücük kemiğinde yırtık oluşmuştu. 33 yaşındaki oyuncu tüm kulvarlarda toplam 35 karşılaşmada forma giyememişti.

EN AZ SKOR KATKILI SEZON

Ligde sadece 13 maçta oynamış, 2 gol, 4 asistlik performans sergilemişti. Bu da onun ligdeki en düşük sayıları olarak tarihe geçmişti.

"BEKLENTİM BÜYÜK"

Takımdan ayrılacağı iddia edilen Visca ile görüşen Nenad Bjelica "Seni asla bırakmam, beklentim büyük" ifadelerini kullanmıştı. Önümüzdeki sezon takımın en önemli kozlarından biri olacak Edin Visca büyük bir hırsla gelecek sezon çalışmalarına başlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.