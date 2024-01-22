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Spor

Edin Visca'dan asist rekoru paylaşımı

Alex de Souza'nın asist rekorunu kıran Edin Visca, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'de iz bırakmış olmaktan mutluluk duyduğunu açıkladı.

AA22 Ocak 2024 Pazartesi 15:15 - Güncelleme:
Edin Visca'dan asist rekoru paylaşımı
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Trabzonspor'un Bosna Hersekli oyuncusu Edin Visca, yaşadığı şampiyonluklar ve yaptığı asistlerle Türkiye'de iz bırakmış olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Süper Lig'de 109 asist ile Alex De Souza'nın rekorunu kıran Visca, Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

Visca, "Süper Lig'de ait olduğum yerde şampiyonluklarımın yanı sıra asist sayılarında da zirveye çıkarak, bu güzel ülkede iz bırakmış olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Futbol ve yaşam ile ilgili hemen hemen her şeyi Türkiye'de öğrendim. Öğrenmeye, gelişmeye ve iz bırakmaya devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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