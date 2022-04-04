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  • Edin Visca'dan inanılmaz itiraf! ''Hayatım boyunca unutmayacağım''
Spor

Edin Visca'dan inanılmaz itiraf! ''Hayatım boyunca unutmayacağım''

Trabzonspor'un yıldız ismi Edin Visca, bordo-mavililerde çıktığı Galatasaray maçında attığı gol hakkında büyük bir itirafta bulundu. Boşnak yıldız Edin Visca sarı-kırmızılılara deplasmanda attığı son dakika golü için, 'Hayatımda belki en unutulmaz gol olacak.' dedi.

4 Nisan 2022 Pazartesi 20:26 - Güncelleme: 4 Nisan 2022 Pazartesi 20:26
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Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Edin Visca, kulübün sosyal medya hesabından taraftarlardan gelen soruları cevapladı. Edin Visca, Galatasaray'a karşı attığı gol hakkında, "Hayatımda belki en unutulmaz gol olacak."

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Visca'nın taraftarların sorularını cevapladığı video, kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlandı.

"BELKİ EN UNUTULMAZ GOL OLACAK"

Visca, bir taraftarın, "Galatasaray maçında gol anında neler hissettin, bize sevincini anlatabilir misin?" sorusu üzerine, Galatasaray maçında son saniyede gol attığını anımsatarak, "İnanılmaz bir mutluluk hissettim çünkü mağlubiyetten galibiyete maç döndü, inanılmaz bir şey gerçekten. Kesinlikle, yüzde yüz bu gol hayatımda belki en unutulmaz gol olacak." dedi.

"HAYATIMDA EN ZOR O ZAMANLAR..."

Uçaklardan her gün köye bombalar atıldığını, annesi ile birlikte dağa kaçarak saklandıklarını belirten Edin Visca, "Zor bir duygu. Böyle bir duyguyu hiç kimse, gerçekten hiç kimse, benim gibi çocuklar hissetsin istemiyorum. Zor bir duygu ama kurtardık, bazen hatırlıyorum, ama gerçekten hayatımda en zor o zamanlar." diye konuştu.

"HER ŞEYİ ABDULLAH HOCADAN ÖĞRENDİM"

Teknik direktör Abdullah Avcı hakkında da konuşan Edin Visca, "Abdullah hoca benim futbol öğretmenim. 11 sene önce beni Bosna'dan aldı. Futbolda her şeyi Abdullah hocadan öğrendim. Küçük detaylar ne kadar önemli, saha içinde, saha dışında nasıl davranacaksın, nasıl konuşacaksın. Maç içinde her detaylar, sadece paslar, bazı şeyler... Onun bugün de farkındayım, o yüzden 11 yıldır istikrarlı futbol oynuyorum. Futbol içinde her şeyi Abdullah hocadan öğrendim." şeklinde konuştu.

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