Edin Visca'dan yıkan haber! Trabzonsporlular buna çok üzülecek

Trabzonspor'un evinde Hatayspor'u 1-0 yendiği karşılaşmada sakatlanan Edin Visca'nın son durumu belli oldu. Sol kolunda kırıklık meydana gelen Edin Visca'nın 2.5-3 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

EDIN VISCA, HASTANELİK OLMUŞTU

Trabzonspor, Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde evinde Hatayspor'u konuk etmiş ve karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmıştı. Karşılaşmanın 41. dakikasında sol kolunun üstüne düşen Edin Visca, hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Visca'nın humerus kemiğinde kırık olduğu tespit edildi.

İLK YARIYI KAPATTI

Yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası ne zaman geri döneceği merak konusu olan ve ameliyat edilen Edin Visca'nın 2.5-3 ay sahalardan uzak kalacağı ve ilk yarıyı kapattığı öğrenildi.

EDIN VISCA'NIN GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Başakşehir'den 4.3 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Edin Visca, bordo-mavili formayla ikinci yarıda 21 resmi maçta forma giydi. Toplam 1792 dakika süre alan 32 yaşındaki Boşnak yıldız, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.