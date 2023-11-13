Edin Visca'nın gözü Alex'in rekorunda

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Edin Visca, gözünü Fenerbahçeli eski futbolcu Alex de Souza'nın rekoruna dikti.

Süper Lig'de çıktığı 349 karşılaşmada 105 asist yapan Boşnak futbolcu, 4 asist daha yapması durumunda bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Alex de Souza'nın 108 asist ile 'Süper Lig'de en çok asist yapan oyuncu' rekorunun yeni sahibi olacak.

SEZON PERFORMANSI

Trabzonspor formasıyla bu sezon 11 karşılaşmaya çıkan Visca, bu karşılaşmalarda Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarında birer asist kaydetti. 33 yaşındaki yıldız isim, çıktığı karşılaşmalarda 2 de gol atma başarısı gösterdi.

Edin Visca'nın Trabzonspor ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.