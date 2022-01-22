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Spor

Edin Visca'sız Başakşehir kazanamıyor

Süper Lig'in 23. haftasında evinde Göztepe'ye 2-1 yenilen Başakşehir, Edin Visca'nın gidişinin ardından çıktığı 3 maçta da kazanamadı.

IHA22 Ocak 2022 Cumartesi 21:12 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 21:12
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Medipol Başakşehir, Edin Visca takımdan ayrıldıktan sonra çıktığı 3 maçta tam 8 puan kaybetti ve galibiyet alamadı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Başakşehir, sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Turuncu-lacivertliler, böylelikle Emre Belözoğlu yönetimindeki üst üste ikinci yenilgisini aldı.

İstanbul temsilcisi, ayrıca Trabzonspor'a transfer olan Edin Visca'yı da fazlasıyla arıyor. Başakşehir, Bosna-Hersekli oyuncu takımdan ayrıldıktan sonra oynadığı 3 müsabakada tam 8 puan kaybetti. Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan turuncu-lacivertli ekip, geçtiğimiz hafta da deplasmanda Kayserispor'a 1-0 kaybetmişti.

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